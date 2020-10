POZZUOLI – Quindici pazienti risultati positivi al Covid hanno intasato il pronto soccorso del “Santa Maria delle Grazie” dove, attualmente, non ci sono più posti. Nella notte diverse ambulanze sono state in fila in attesa che si liberassero i posti. Stesse scene anche questa mattina: un paziente è stato costretto ad aspettare per oltre tre ore all’interno del mezzo del 118, assistito dagli infermieri. Pieno anche il Covid Center dove su 25 posti disponibili 22 sono attualmente occupati. Non si registrano, invece, casi tra infermieri e medici del pronto soccorso dove i protocolli di sicurezza continuano a funzionare.