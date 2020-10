POZZUOLI – Nuovo acquisto da parte della Puteolana 1902 che nelle ultime ore ha ingaggiato il centrocampista ex Palermo, Housem Ferchichi. Ventiquattro anni, nativo di Montebelluna ma di origini tunisine, Ferchichi può ricoprire più ruoli di centrocampo: interno, centrale e trequartista. E’ cresciuto nelle giovanili del Palermo ed ha collezionato finora oltre 70 presenze in Serie D e 20 tra i professionisti. In carriera vanta due campionati di Serie C con Livorno e Vicenza ed un campionato di Serie D con l’Este. L’anno scorso era stato acquistato a titolo definitivo dal Marsala Calcio per poi svincolarsi a luglio.