QUARTO – Due decessi per Coronavirus a Quarto. Oggi le bandiere del Municipio resteranno a mezz’asta in segno di cordoglio. «L’Amministrazione comunale e tutta la comunità di Quarto si stringono al dolore della famiglia, degli amici e di tutti i loro cari che, naturalmente, assisteremo in tutte le procedure necessarie», afferma il sindaco Antonio Sabino. Altri 5 cittadini, inoltre, sono risultati positivi. Le persone attualmente contagiate a Quarto sono 147. Tutte in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia ad oggi sono 255 i cittadini quartesi ad aver contratto il Covid-19: 103 sono guariti definitamente, mentre 5 sono deceduti.