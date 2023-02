QUARTO/ Via ai lavori di ripristino stradale, il sindaco: «Più sicurezza per i cittadini»

QUARTO – Via ai lavori di ripristino del manto stradale in alcune zone di Quarto. L’intervento arriva dopo l’implementazione della rete elettrica Non solo via De Curtis, anche le intere carreggiate di via De Gasperi e via Salvo D’Acquisto si rifanno il look e saranno completamente ripavimentate.

PARLA IL SINDACO – «Andremo così a garantire a ripristinare in maniera integrale le arterie garantendo tutti gli standard di sicurezza ai cittadini che percorrono quotidianamente le nostre arterie», dichiara il sindaco di Quarto, Antonio Sabino.