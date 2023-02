Scomparso bimbo di tre anni: Gennaro indossa un pigiamino blu

MASSA LUBRENSE – Questa mattina, intorno alle 9, un bambino di tre anni si è allontanato dalla sua abitazione di via Vespucci, località Nerano (comune di Massa Lubrense). La madre ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. Sono in corso le ricerche: il bimbo Gennaro Rotoli indossava un pigiama blu, senza scarpe e con calzini.

AGGIORNAMENTO – Il piccolo Gennaro è stato ritrovato da un appuntato scelto dei carabinieri insieme a dei volontari che erano nel dispositivo delle ricerche. Il bimbo era in un sentiero poco distante dall’abitazione. È in discrete condizioni di salute; è stato trasportato in ospedale per le visite di controllo.