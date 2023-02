Il piccolo Gennaro è stato ritrovato – LE FOTO

NERANO – Il piccolo Gennaro è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi dai carabinieri. Il bambino di appena tre anni che questa mattina intorno alle 9 si era allontanato dalla sua abitazione di via Vespucci, località Nerano (comune di Massa Lubrense), è stato trovato da un appuntato scelto dei carabinieri insieme ai volontari che erano nel dispositivo delle ricerche. Il bimbo era in un sentiero poco distante dall’abitazione ed è in buone condizioni di salute.