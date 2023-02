POZZUOLI/ Furto in casa a Cuma, ladri portano via gioielli

POZZUOLI – La stagione invernale sta facendo registrare un aumento incontrollato di furti in casa sul territorio flegreo. I numeri parlano chiaro. Si va dai casi di scassinamento ad episodi in cui si punta alla distrazione del padrone di casa o alla semplicità di aggiramento dei sistemi difensivi. Nelle ultime settimane la situazione sembra aver assunto un carattere allarmante sia in alcune frazioni di Pozzuoli che di Bacoli. A Cuma, due sere fa, una banda è entrata in azione in un appartamento, approfittando dell’assenza dei proprietari di casa. L’immobile è stato messo a soqquadro in pochi minuti e sono stati rubati gioielli e preziosi. Un copione ormai frequente nel corso di queste settimane.

L’SOS DEI RESIDENTI – Una fotografia attuale, quella dei furti negli appartamenti in salita, fortemente desolante. La richiesta dei cittadini continua ad essere la stessa: più controlli e un servizio di pattugliamento del territorio più frequente e capillare. Secondo le statistiche sui furti in casa di Verisure e Kantar, l’orario più “battuto” per effettuare furti è quello notturno o comunque nelle ore più buie. C’è una predilezione particolare per il weekend, ma non mancano i furti nelle ore diurne. Il punto di accesso preferito in almeno 1 caso su 2 è la porta di ingresso. Appena dopo troviamo finestre e balconi con quota 45%. Il tempo impiegato per effettuare un furto è di soli 10 minuti. Viene “puntata” principalmente la stanza da letto (in 7 casi su 10) alla ricerca di refurtiva semplice da prelevare: orologi e gioielli (80%) e denaro (6 casi su 10). In 4 casi su 10 invece vengono rubati apparecchi tecnologici e pendrive. La tecnica di furto più usata è l’intrusione con scasso in almeno 1 caso su 2 e al secondo posto il piede di porco.