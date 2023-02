Sequestrate un’officina e una carrozzeria abusive: denunciati due fratelli

GIUGLIANO – Controlli a largo raggio nella città di Giugliano in Campania eseguiti dai carabinieri della locale Compagnia. I militari, insiemi a quelli di castello di cisterna e della stazione forestale di Pozzuoli, hanno ispezionato un’officina meccanica e una carrozzeria abusiva in via Vicinale Acquafresca. Dagli accertamenti è emerso che le due attività fossero abusive. I due gestori, fratelli, sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione, gestione di rifiuti non autorizzata, scarichi di acque reflue non autorizzate e violazioni al divieto di abbandono di rifiuti. Locali e area circostante sono stati sequestrati.

LE OPERAZIONI – Dovrà rispondere di trasporto illegale di rifiuti una coppia di origini romene. Sotto sequestro il loro furgone e i 2 quintali di rifiuti speciali e pericolosi stoccati nel cassone. E ancora. I carabinieri della Stazione di Giugliano insieme a personale tecnico dell’Enel hanno denunciato per furto di energia elettrica 4 persone. Da accertamenti svolti in viale Leone, sarebbero emersi allacci abusivi alla rete elettrica nazionale, senza il filtro del contatore. I loro appartamenti, in sostanza, erano alimentati da energia sottratta illecitamente e “gratuita”. Questo fino a ieri: oltre all’aspetto penale dovranno rimborsare migliaia di euro all’azienda vittima: I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.