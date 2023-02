POZZUOLI/ Il parrucchiere Luca Paparone nello staff di hairstylist del Festival di Sanremo

POZZUOLI – Un parrucchiere puteolano farà parte dello staff di hairstylist selezionato per pettinare le artiste che parteciperanno al 73° Festival di Sanremo, in programma dal 7 all’11 febbraio nella città ligure. Si tratta di Luca Paparone, 41 anni, titolare dell’attività “La luna parrucchieri” di via Umberto Saba a Monterusciello. Il coiffeur puteolano è stato scelto da Diffitalia, azienda partner dello Staff di Paolo De Maria e Patrizia Anno, per occuparsi delle acconciature di Giorgia, Anna Oxa, Elodie, Paola & Chiara e tutte le altre cantanti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston.

IL COMMENTO – «Per me è una grande soddisfazione essere tra i parrucchieri del festival della canzone italiana, lo considero un riconoscimento per la passione e l’impegno con cui svolgo il mio lavoro – racconta Luca Paparone –. Ma non è la prima volta che partecipo come parrucchiere a programmi della Rai: a settembre del 2022 sono stato nella trasmissione ‘Arena 60 70 80 e 90’ di Amadeus, il grande conduttore che ora ritroverò a Sanremo». Luca Paparone svolge questa attività da ragazzo, non era ancora maggiorenne quando ha iniziato ad appassionarsi a questo lavoro e non ha mai smesso di studiare e migliorarsi. Ha partecipato come hairstylist a numerosi eventi di moda e lo scorso mese di ottobre ha ottenuto il riconoscimento di campione del mondo nella competizione internazionale “Hair and Beauty Congress”.