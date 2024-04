QUARTO/ Truffa e tentata estorsione, arrestata la finta sensitiva ‘Diamante Sara’

QUARTO – Arrestata e trasferita in carcere una finta sensitiva di Quarto. I carabinieri della stazione di Varcaturo, su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno arrestato una donna di 53 anni residente a Quarto, già nota alle forze dell’ordine. È accusata di truffa aggravata, tentata estorsione e calunnia ai danni di un’altra donna. Le indagini, dirette dalla Procura di Napoli Nord, hanno permesso di raccogliere prove a carico dell’indagata. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna si sarebbe presentata alla vittima come una sensitiva con il nome falso “Diamante Sara”. Dopo aver guadagnato la sua fiducia, l’avrebbe convinta di essere “piena di negatività” e che avrebbe potuto superare un periodo difficile grazie a riti esoterici. La vittima, convinta dalle parole della donna, le ha consegnato diversi doni ricevuti dall’ex fidanzato e altri oggetti di valore, un pagamento pari a 490 euro, nonché occhiali da sole, profumi, peluche, borse e gioielli, per un valore complessivo di 4.840 euro.

LE MINACCE – I beni sarebbero stati utilizzati per un presunto rito di “purificazione”. Quando la vittima ha capito di essere stata truffata e ha chiesto la restituzione del denaro e degli oggetti, la finta sensitiva le ha rivolto minacce di morte e ritorsioni. Per sfuggire alle sue responsabilità, la donna ha poi sporto querela contro la vittima, accusandola falsamente di volerla diffamare.