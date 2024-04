All’Accademia Aeronautica di Pozzuoli la consegna del Premio Nazionale “Giuseppe Salvia”

POZZUOLI – Si terrà il giorno 12 Aprile alle ore 9:30 presso la prestigiosa Accademia Aeronautica Militare Italiana di Pozzuoli la cerimonia commemorativa della seconda edizione del Premio Nazionale “Giuseppe Salvia”, vicedirettore del Penitenziario di Napoli Poggioreale. L’Associazione Nazionale di Polizia Penitenziaria, rappresentata dal Presidente nazionale Donato Capece, riconosciuta con Decreto del Ministro della Giustizia del 25 febbraio 2010 e posta sotto la tutela e il coordinamento del Ministero della Giustizia, intende con questa seconda edizione, mantenere vivo il ricordo e la memoria di Giuseppe Salvia “che ha dato tutto per le Istituzioni di modo che anche chi non ha vissuto quei tempi, sappia cosa significa essere servitore dello Stato e difendere i Valori della Repubblica”, si precisa in una nota. L’Anppe intende premiare con una targa elogiativa poliziotti penitenziari, militari dell’Arma dei Carabinieri e di tutte le altre Forze di Polizia e Forze Armate dello Stato Italiano che quotidianamente profondono il proprio impegno e si sacrificano per garantire la pacifica convivenza e la sicurezza dei cittadini nel territorio campano che si sono particolarmente distinti in operazioni di contrasto alla criminalità e a favore della comunità e delle fasce deboli.

LA CERIMONIA – L’iniziativa ha carattere e ricaduta nazionale. «La precedente edizione – spiega la nota – che si è tenuta a Napoli il 14 aprile 2023, presso l’Aula Magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha riscosso il pieno sostegno da parte del Governo Italiano, ottenendo un messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai Servizi, una Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, una Medaglia dal Presidente del Senato e il patrocinio dei Ministeri: Interno, Giustizia e Difesa, ma anche della Regione Campania, del Comune di Napoli, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti della Campania e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli». Alla cerimonia presero parte oltre ai familiari della vittima, la vedova Giuseppina Troianiello, i due figli Antonino e Claudio Salvia, il vicepresidente del Senato Gasparri, il Sottosegretario all’Interno Prisco, il Vice Capo del DAP Di Domenico, il Vice Ministro degli Esteri Cirielli, alcuni esponenti della politica nazionale, i vertici degli Uffici giudiziari e penitenziari della Campania, i rispettivi vertici delle forze dell’Ordine e Forze Armate dello Stato in ambito locale e circa 500 persone tra autorità militari, civili e religiosi. In quella occasione l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria assicurarono un servizio di rappresentanza di un contingente in Alta uniforme che diede alla cerimonia commemorativa di “Giuseppe Salvia”, ulteriore prestigio all’evento.