POZZUOLI/ Vandali in azione alla pista ciclabile di Monterusciello: danni a una giostra e ai cestini rifiuti – LE FOTO

POZZUOLI – Vandali scatenati nella pista ciclabile di Monterusciello. Ignoti hanno devastato una giostrina e divelto i cestini per la raccolta rifiuti. È stato inoltre imbrattato il cartello d’ingresso del parco dove sono indicati gli orari di apertura del ‘polmone verde’. Difficile risalire al momento esatto in cui i balordi hanno agito, ma nella mattinata di oggi i frequentatori dell’area verde si sono trovati di fronte l’amara sorpresa. Un ennesimo atto vile a scapito delle famiglie e degli sportivi che frequentano la pista ciclabile in cerca di tranquillità e relax.