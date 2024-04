POZZUOLI/ Diciottenne sparita nella notte da via Napoli «Era in stato confusionale e minacciava il suicidio»

POZZUOLI – Si chiama Federica Furno ed ha 18 anni la ragazza scomparsa intorno alle 3 di questa notte. L’ultima volta è stata vista a via Napoli e indossava un pantalone bianco con tasconi laterali, una maglia bianca a mezze maniche con diversi buchi e

un giubbino bianco con strisce nere lungo le maniche. È di corporatura esile, ha i capelli corti di colore nero ed una vistosa cicatrice sul dorso della mano destra. Al momento della scomparsa, raccontano i familiari «era in un forte stato confusionale, immagina cose inesistenti e proferisce frasi senza senso. Ha più volte minacciato di togliersi la vita e di farsi del male, nei deliri immagina che qualcuno la voglia ammazzare. Non è aggressiva nei confronti degli altri, ma solo verso se stessa e verso la madre». Gli stessi familiari hanno sporto denuncia presso il commissariato di Polizia di Pozzuoli che sta conducendo le ricerche della giovane in tutta l’area flegrea.