QUARTO/ Tenta furto ma viene scoperto da un carabiniere libero dal servizio: arrestato

QUARTO – E’ pomeriggio quando a corso Vittorio Emanuele nei pressi della stazione ferroviaria “Napoli-Mergellina”, un carabiniere libero dal servizio nota un uomo che con il tipico “spadino” sta tentando di forzare un’auto in sosta. Il militare si qualifica e l’uomo lo colpisce due volte al volto per poi fuggire. Il carabiniere non si arrende e con smartphone alla mano insegue il ladro e chiama il 112. La centrale operativa del comando provinciale “segue e traccia” l’inseguimento a piedi segnalando l’evento alle gazzelle in zona. A via Giordano Bruno l’arresto: il carabiniere libero dal servizio, con un collega dei motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli intervenuto poco dopo, ferma l’uomo. Si tratta di Luciano Proietti, 59enne di Quarto già noto alle forze dell’ordine. L’arrestato, dovrà rispondere di tentato furto e resistenza, è in attesa di giudizio. L’arnese per lo scasso è stato sequestrato.