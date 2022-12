Capodanno a Pozzuoli: il comune fa sparire Miraggio dalla locandina ufficiale

POZZUOLI – Miraggio si, Miraggio no?. Sarà la domanda che si è posta lo staff della comunicazione del sindaco Gigi Manzoni che prima ha pubblicato la locandina ufficiale del Capodanno con la foto in primo piano di Rosario Miraggio e Ivan Granatino e poi l’ha rimossa sostituendola con un’altra locandina dove non ci sono le foto dei due. L’immagine è stata allegata a un comunicato stampa poi sostituto con una “errata corrige”. Sulla seconda locandina (ufficiale?) ora ci sono le fotografie di Biagio Izzo e Demo Morselli, mentre per Miraggio e Granatino una semplice menzione.