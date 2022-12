Capodanno a Pozzuoli: l’ha spuntata Miraggio, il neomelodico canterà in piazza

POZZUOLI – Rosario Miraggio ci sarà. Nonostante le polemiche e lo scontro politico tra il sindaco Manzoni e vice sindaco Monaco, il neomelodico canterà al concerto di fine anno in programma in piazza della Repubblica. La fuga di notizie e i nomi di Miraggio e Granatino rivelati dal consigliere comunale Paolo Tozzi quando il bando indetto dal comune di Pozzuoli era ancora in corso e le buste con le offerte stavano pervenendo all’ufficio protocollo di via Tito Livio, erano tutte fondate.

L’ANNUNCIO – “Siamo onorati di comunicarvi che ci vedremo a Capodanno nella stupenda Pozzuoli in piazza della Repubblica, vogliamo ringraziare tutti i cittadini, l’amministrazione ed il Sindaco. Per noi sarà un grandissimo ONORE” è l’annuncio postato direttamente dal manager del neomelodico Francesco D’Alessio, lo stesso che nei giorni scorsi aveva comunicato la presenza per “mezz’ora” del cantante su richiesta “del sindaco di Pozzuoli”.

GLI ALTRI NOMI – Insieme a Miraggio -comunque non ancora annunciato dal comune di Pozzuoli- ci saranno Granatino, Biagio Izzo e altri cantanti che fanno parte dell’Azzurra Spettacoli, la società che si è aggiudicata il bando da 130mila euro e che gestisce anche le performance di Andrea Sannino, altro cantante che potrebbe anch’egli fare una breve comparsa sul palco di Piazza della Repubblica.

LE POLEMICHE – Alla definizione del cartello dell’evento di fine anno si è giunti dopo una lunga serie di polemiche nate soprattutto intorno al nome di Rosario Miraggio il cui genere musicale non era gradito da una parte del pubblico. Della stessa idea era il vice sindaco Filippo Monaco che più volte aveva espresso la volontà di dare un taglio al Capodanno puteolano “nuovo e diverso” rispetto al passato, puntando su un altro genere di musica. Linea che però non è passata. Il nome di Miraggio, inoltre, era finito a settembre sui giornali per l’annullamento di un concerto nella cittadina di Sperlonga dovuta a una dedica che il neomelodico avrebbe fatto nel 2012 a un boss di Castellammare durante un concerto. Episodio che lo stesso cantante ha più volte stigmatizzato spiegando di aver letto il nome del camorrista in una lista di dieci nomi senza però conoscerlo.

L’ATTESA – Ora non resta che attendere l’annuncio ufficiale da parte del comune di Pozzuoli a undici giorni dalla notte di San Silvestro e da uno degli spettacoli musicali più discussi degli ultimi anni.