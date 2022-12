POZZUOLI – Giovedì 22 dicembre alle ore 10, il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e il comandante della Polizia locale, colonnello Silvia Mignone, presenteranno ai giornalisti il calendario del corpo 2023 ed illustreranno le ultime ed importanti operazioni avvenute in città in tema di sicurezza pubblica. La conferenza stampa si terrà nei locali del Comando di Polizia Municipale di Pozzuoli, in via Luciano 76.