QUARTO/ «Strade invase da acqua e detriti, caos davanti scuola»

QUARTO – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno, questo è quello che c’è oggi a quarto fuori alla scuola Mario Napoli un disagio inaccettabile dove oggi la scuola doveva assolutamente essere chiusa. Ci sono tanti bambini e insegnanti che se succede che viene un terremoto non possiamo correre a prendere i nostri figli. Sono andata fuori scuola a parlare con un vigile urbano chiedendo se per le 12.00 sarebbero riusciti a pulire mi ha risposto che non lo sapeva. Sono andata al comune e il signor sindaco non mi ha ricevuta. Uno dell’ufficio tecnico mi ha detto che è il canalone e non si può pulire perché è sotto sequestro e intanto questo problema non si risolverà mai. Io ho un bambino autistico e se questo disagio non si risolve salta la terapia» (Rosalia S.)