Chili di droga e 37mila euro in casa: arrestato ausiliare del traffico a Bacoli

BACOLI – Cocaina rosa, ecstasy, ketamina e uno squarcio allarmante sul traffico di droga e le diverse tipologie di stupefacenti che viaggiano nelle mani di insospettabili incensurati. Dopo la notizia dell’arresto avvenuto ieri a Grumo Nevano di un operatore ecologico incensurato è la volta, dopo neanche 24 ore, di un ausiliare del traffico del comune di Bacoli.

I CONTROLLI – Siamo nell’area flegrea, è sera e i carabinieri della stazione di Bacoli stanno effettuando un servizio antidroga ad hoc. Da alcuni giorni vengono segnalati movimenti sospetti e la voce che gira parla di Ketamina tra le strade della città in mano a ragazzini. Il fatto è preoccupante e i carabinieri sono impegnati per evitare altre situazioni del genere, anche più gravi. I carabinieri sono a via Dragonara quando notano, all’altezza di un bar, un uomo insieme ad altri giovani. Si tratta di un 32enne incensurato del posto ed è un ausiliare del traffico. Si decide comunque di perquisirlo e nelle sue tasche i carabinieri trovano della marijuana. La perquisizione viene estesa anche nella Mercedes dell’uomo ma lì i militari trovano nulla. I carabinieri non demordono e insieme al 32enne decidono di perquisire anche la sua abitazione nel centro di Bacoli.

DROGA E SOLDI – Nella camera da letto vengono trovati mille euro all’interno di una scatoletta in ferro utilizzato solitamente per contenere sigarette. Ci sono però altri soldi e i carabinieri li trovano in due matriosche. Nella prima 4.000 euro in contanti, nella seconda 7.050. Il denaro non finisce qui e vengono trovati altri 25.050 euro in altri tre cofanetti per un totale di 37mila e 100 euro.

Alla specifica domanda del perché avesse così tanti soldi in contanti l’uomo confessa di avere molta droga in un’altra abitazione, poco distante. La casa è in disuso e lì, nel salone, vengono rinvenuti 24 grammi di cocaina, quasi 1 chilo di hashish e poco più di 1 chilo e mezzo di marijuana. A terra c’è anche un sacchetto con all’interno 56 grammi di ketamina e altre nove dosi della stessa sostanza già confezionate e pronte alla vendita. C’è altra droga chimica e si tratta di ecstasy e cocaina rosa. Parliamo di 581 pillole di MDMA di vari colori pronte per essere vendute e 17 dosi di cocaina rosa. Sequestrati anche bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo viene arrestato e trasferito in carcere.