POZZUOLI/ Via Reginelle allagata e auto intrappolate nell’acqua

POZZUOLI – Mattinata da incubo per genitori e studenti diretti alle scuole di Licola e Monterusciello. Ancora una volta il tratto di via Reginelle, nei pressi dei depuratori di Cuma-Licola, è rimasto allagato in seguito all’acquazzone su Pozzuoli e l’intera area flegrea. Diverse auto sono rimaste intrappolate nell’acqua e nel fango che hanno reso impraticabile la strada. Disagi alla circolazione viaria in tutta la zona con allagamenti segnalati anche in altre zone di Licola, in particolare via Delle Colmate e via Cuma Licola.