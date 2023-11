Quarto si ribella al senso unico in via Campana: il presidio davanti alla Montagna Spaccata

QUARTO – Sono almeno 60 le persone che si sono riunite in via Campana questa mattina per protestare contro il transito a senso unico, disposto per un mese, nel tratto della Montagna Spaccata. «Non c’è stato alcun dialogo tra il Comune di Pozzuoli e il Comune di Quarto. Oggi abbiamo raccolto le rimostranze dei nostri concittadini e siamo scesi in strada per manifestare il nostro malcontento contro questa decisione. Al momento i lavori non sono partiti, il cantiere è bloccato», racconta il consigliere comunale di maggioranza Antonio Esposito. Già ieri il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, ha fatto sentire la sua voce, scrivendo al Comando Marina Militare e alla Prefettura per chiedere il rinvio dei lavori.

I LAVORI – Il Comune di Pozzuoli ha comunicato la temporanea chiusura al traffico dal 15 novembre (oggi ndr) al 17 dicembre della corsia da Quarto verso Pozzuoli del tratto di via Campana in corrispondenza della Montagna Spaccata e il senso unico di marcia per consentire l’esecuzione dei lavori di consolidamento del versante del costone del Castagnaro. I lavori interessano il territorio di Pozzuoli, ma le ripercussioni maggiori in termini di traffico e caos le subirà soprattutto il territorio di Quarto. In mattinata il primo cittadino quartese si interfaccerà con la Direzione del Genio Militare per la Marina per chiedere di posticipare questi lavori al periodo successivo alle festività natalizie dato che via Campana è la principale via di fuga nell’ambito del Piano di Protezione Civile connesso al rischio bradisismico e vulcanico e la concomitanza dei lavori in corso e delle festività natalizie andranno sicuramente ad aggravare una situazione già di per sé delicata.