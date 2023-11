La Commissione Europea a Pozzuoli e a Bacoli per la verifica dei cantieri in corso

POZZUOLI – Nella giornata di ieri i Campi Flegrei hanno ricevuto la visita della Commissione Europea per la verifica dei cantieri in corso nella città di Pozzuoli e Bacoli. Sotto la lente di ingrandimento sono finiti i lavori di liberazione delle foci del lago Fusaro, il miglioramento delle reti fognarie sul lago Lucrino; i lavori a via Napoli ed il completamento, con ponti e telecamere, della pista ciclabile sul lago Miseno. Opere del Grande Progetto per il Risanamento dei Laghi Flegrei. «Molti di questi cantieri erano paralizzati, fermi da anni. Non solo siamo riusciti a sbloccarli, ma li portiamo anche a termine, entro la fine dell’anno, rispettando le scadenze», affermano i sindaci di Pozzuoli e Bacoli, rispettivamente Luigi Manzoni e Josi Gerardo Della Ragione.

Pozzuoli, capofila, Bacoli ed i Campi Flegrei, si sono fatti trovare pronti all’esame della Comunità Europea. «Ringraziamo Sergio Negro, Autorità di Gestione POR Campania FESR, e Stefano Lambertucci e Gianpiero Borzillo, rappresentanti della Commissione europea – scrivono i due sindaci flegrei in una nota congiunta – È stato un vero orgoglio accogliervi nei Campi Flegrei. Ringraziamo il grande RUP, Elia Puglia, e tutti i tecnici, responsabili amministrativi e amministratori che hanno permesso la realizzazione di questo grande obiettivo. Insieme, stiamo già lavorando per affrontare nuove sfide: la rigenerazione energetica, ambientale e digitale dei nostri territori».