Lavori di manutenzione idrica, la zona alta di Pozzuoli senz’acqua

POZZUOLI – Lavori di manutenzione idrica straordinaria a Pozzuoli. Nella giornata di venerdì, dalle 14:30 alle 19:30, il Comune fa sapere che sarà interrotta la fornitura dell’acqua alle utenze ubicate in via Vecchia delle Vigne, via Coste d’Agnano, I e II Traversa Coste d’Agnano, Traversa Solfatara e Pendio S. Elmo. I lavori, inizialmente programmati per la giornata di domani, sono stati posticipati a venerdì per evitare che coincidessero con le celebrazioni del Santo Patrono.