Simboli religiosi nel mirino dei vandali: vernice su statua della Madonna a Pozzuoli e chiesa a Bacoli – LE FOTO

POZZUOLI/BACOLI – Simboli religiosi nel mirino dei vandali a Pozzuoli e Bacoli dove una statua della Madonna e l’ingresso di una chiesa sono stati imbrattati con vernice arancione. Nel primo caso, a Lucrino, la statua della Madonnina di Fatima, posta su uno scoglio in un recinto chiuso lungo via Miliscola, ad angolo con via Stufe di Nerone, è stata totalmente vandalizzata da ignoti che hanno lasciato segni di vernice sul busto e su una lastra dove c’è la scritta “pace”.

DOPPIA AZIONE – Nella stessa notte sono state vandalizzate anche le pareti della chiesa di Santa Maria del Riposo a Baia, anche questa imbrattata con la stessa vernice. I due episodi sembrano essere collegati tra loro. Sul duplice atto vandalico indagano i carabinieri della stazione di Bacoli che in queste ore hanno acquisito la denuncia del parroco della chiesa. Utili alle indagini potrebbero essere le telecamere dei sistemi di videosorveglianza installate lungo la strada che collega le frazioni di Lucrino e Baia e che avrebbero ripreso l’arrivo dei vandali.