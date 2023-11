Via Campana diventa a senso unico per un mese nel tratto della Montagna Spaccata

QUARTO – Con ordinanza numero 527 il Comune di Pozzuoli ha comunicato la temporanea chiusura al traffico dal 15 novembre al 17 dicembre della corsia da Quarto verso Pozzuoli del tratto di via Campana in corrispondenza della Montagna Spaccata e il senso unico di marcia per consentire l’esecuzione dei lavori di consolidamento del versante del costone del Castagnaro. I lavori interessano il territorio di Pozzuoli, ma le ripercussioni maggiori in termini di traffico e caos le subirà soprattutto il territorio di Quarto.

LA RICHIESTA – «Per la tutela dell’interesse pubblico generale e per garantire la massima sicurezza ai nostri concittadini, chiediamo innanzitutto alla Direzione del Genio Militare per la Marina di valutare la necessità di rinviare questi lavori al periodo successivo alle festività natalizie – dice il sindaco di Quarto, Antonio Sabino – A maggior ragione perchè via Campana è la principale via di fuga nell’ambito del Piano di Protezione Civile connesso al rischio bradisismico e vulcanico e la concomitanza dei lavori in corso e delle festività natalizie andranno sicuramente ad aggravare la situazione, con oggettivi problemi e rischi per la nostra comunità. Ho scritto una nota anche alla prefettura di Napoli e auspico un immediato incontro».