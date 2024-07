QUARTO/ Sgomberato ex custode della scuola “Falcone”: forze dell’ordine e assistenti sociali sul posto

QUARTO – A Quarto proseguono le attività di sgombero coatto di tutti gli alloggi ex custodi delle scuole materno-elementari e secondarie di primo grado. «Ringrazio il Commissariato di Polizia di Stato di Pozzuoli, diretto dal vicequestore Ludovica Carpino, i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, guidata dal maggiore Marco Liguori e della Tenenza di Quarto, diretta dal capitano Vincenzo Davide che stanno supportando il nostro personale comunale. Sul posto ci sono il comandante della Polizia Municipale, con 3 pattuglie e i 3 responsabili dei Settori Patrimonio, Servizi Sociali con 2 assistenti sociali e dei Lavori Pubblici impegnati in questa azione di ripristino della piena legalità – commenta il sindaco di Quarto Antonio Sabino – Si tratta del sesto sgombero compiuto in pochi mesi. Nelle prossime settimane proseguiremo con gli sgomberi degli alloggi ex custodi delle scuole Elsa Morante, Mario Napoli e Azzurra. Spazi che recupereremo per il bene collettivo e per gli alunni e le alunne delle nostre scuole e per potenziare l’offerta degli asili nido».