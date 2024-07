POZZUOLI/ Paura in via Ortodonico: si apre una voragine in strada

POZZUOLI – Momenti di paura a Pozzuoli, in via Ortodonico, dove ieri pomeriggio si è aperta una profonda voragine nell’asfalto che ha risucchiato nel vuoto un tratto di strada. Una tragedia sfiorata dal momento che la zona è molto frequentata. Sul posto sia il sindaco Luigi Manzoni che i tecnici della Protezione civile sono per avviare le operazioni di messa in sicurezza. L’arteria è stata temporaneamente interdetta al traffico. «C’é sempre un via vai di residenti, famiglie soprattutto, sia in auto che a piedi. Siamo stati tutti molto fortunati», è il commento di una residente.