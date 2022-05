QUARTO – La pista di atletica dello stadio comunale “Giarrusso” di Quarto si presenta ancora ammalorata in diversi punti. Il Comune fa così sapere che – in attesa dell’avvio dei lavori di riqualificazione gestiti dall’Ufficio Lavori Pubblici – è necessario mantenerla ancora chiusa per motivi di sicurezza e per garantire la pubblica e privata incolumità. I lavori dello stadio sono già stati programmati e saranno portati a compimento, presumibilmente, entro l’avvio della prossima stagione sportiva.