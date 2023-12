QUARTO/ Lavori di manutenzione della segnaletica, sospeso il conferimento dei rifiuti presso il Centro Raccolta

QUARTO – Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, il servizio per il conferimento dei rifiuti presso il Centro Raccolta di via Lenza Lunga sarà sospeso nelle giornate di oggi e domani. Lo fa sapere il Comune di Quarto che sottolinea che la sospensione è solo relativa all’accesso diretto e alla fruizione da parte degli utenti del servizio di conferimento dei rifiuti differenziati. Nel contempo viene inibita, per motivi di sicurezza, la sosta all’interno del Centro di Raccolta delle autovetture private dei dipendenti.