POZZUOLI/ Open Day, l’Istituto Pareto apre le porte alla città

POZZUOLI – Conto alla rovescia all’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Vilfredo Pareto”. È infatti già tutto pronto per l’Open Day che si terrà sabato 13 gennaio 2024: l’evento è aperto alle famiglie e agli studenti della scuola secondaria di primo grado di Arco Felice. Gli alunni accoglieranno i più giovani e risponderanno alle loro domande, fugando ogni dubbio che, dinanzi a una scelta così importante, è lecito porsi. Anche insegnanti e docenti saranno a completa disposizione dei visitatori: presenteranno l’offerta formativa della scuola diretta dal dirigente scolastico, Rosalba Morese. Presso l’Istituto sono attivi molti indirizzi, quali: Amministrazione, Finanza e Marketing (con le articolazioni “Sistemi Informativi Aziendali”, “Relazioni Internazionali per il Marketing” e la curvatura “AFM Management dello Sport”); Costruzioni, Ambiente e Territorio (con l’articolazione “Geotecnico”); Grafica e Comunicazione. È attivo inoltre il corso per adulti (serale) indirizzo “Professionale Servizi Socio-Sanitari”. L’iniziativa, messa in calendario a gennaio, segue un primo Open Day, tenutosi sabato 18 dicembre quando le porte del “Pareto” si sono già aperte alla città.