POZZUOLI – Da ristoranti a rifugio per clochard. Succede a Pozzuoli e più precisamente in via Colombo, a pochi passi dal porto. Tre strutture ormai dismesse, complici le temperature più rigide degli ultimi giorni, sono diventate un punto di ritrovo per alcuni senzatetto che vivono sul territorio puteolano. All’interno dei locali cartoni, materassi e vecchie coperte.