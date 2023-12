«Cinquemila euro per i carcerati»: arrestato esponente del clan Mallardo

GIUGLIANO – I carabinieri della sezione operativa di Giugliano hanno arrestato per estorsione aggravata Alfredo Lama, 62enne ritenuto vicino al clan Mallardo. Vittima un cittadino di Giugliano al quale era stato chiesto denaro da destinare “ai carcerati”. I militari hanno predisposto un servizio di osservazione, assistendo al momento dello scambio. Lama è finito in manette poco dopo, tra le mani ancora la somma pretesa di 5mila euro. Su queste somme saranno svolti accertamenti per chiarirne la provenienza. Lama è stato portato nel carcere di Secondigliano.