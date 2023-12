POZZUOLI/ Blitz della Polizia a Monterusciello: arrestato spacciatore

POZZUOLI – Operazione antidroga della polizia nel quartiere di Monterusciello. Gli agenti del commissariato – diretti dal vicequestore Ludovica Carpino – nella serata di ieri in via Saba, nelle palazzine popolari del lotto 5, hanno arrestato Alfredo Ferrigno, 22 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di numerosi involucri di crack, cocaina, hashish, marijuana e soldi. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa convalida.