POZZUOLI/ «Cancelli chiusi e feste private al Rione Terra. Ci sono i video» La denuncia dell’ex sindaco

POZZUOLI – È stato l’ordine del giorno numero dieci ad aver infiammato ieri il dibattito durante la seduta di Consiglio Comunale a Pozzuoli. Sotto i riflettori la gestione e la valorizzazione del Rione Terra. Il primo a prendere parola è stato il consigliere comunale di “Pozzuoli ORA!”, Riccardo Volpe: «Per quanto ci riguarda la forma di gestione adottata fino ad oggi non ci appartiene. Quando è stato deciso di revocare la gestione a un unico soggetto ci aspettavamo ben altro, come l’apertura dell’antica rocca alle migliori energie di questo territorio, una programmazione, più lungimiranza e veduta di alto respiro. Di certo non ci siamo assunti la responsabilità di mandare in soffitta l’idea di un unico gestore per dare vita e sostenere una stessa gestione più o meno camuffata. Noi siamo contro l’idea di una gestione del Rione Terra affidata a un solo soggetto perché crediamo non sia funzionale per quello che vorremmo offrire alla città e per far emergere le migliori proposte». Volpe ha poi rivolto un appello alla squadra di governo del sindaco Luigi Manzoni affinché si faccia promotrice di “una proposta di gestione chiara” e metta la parola fine agli affidamenti temporanei. Sulla stessa lunghezza d’onda la consigliera Marzia Del Vaglio, componente dell’Assemblea nazionale del PD che ha condannato gli affidamenti lampo del Rione Terra: «L’antica Rocca dovrebbe essere il fiore all’occhiello della nostra città e dovrebbe meritare un altro trattamento. Qualche mese fa, insieme ai colleghi di opposizione, abbiamo anche presentato una richiesta di accesso agli atti per capire cosa stesse accadendo». «Allo stato il Comune di Pozzuoli non sa bene chi svolge attività all’interno di quei lotti. Io non so se quest’amministrazione possa realmente assumersi l’onere di gestire questo bene pubblico, che sicuramente dovrebbe avere tutt’altra rilevanza».

LA DENUNCIA – Sulla questione è intervenuto anche il consigliere Guido Iasiello: «Vorrei capire che differenza c’è tra l’affidamento del Rione Terra a un privato o a cinque privati? Di fatto non cambia nulla. Chiedo vivamente a quest’amministrazione di porgere le sue scuse alla città, di ritirare tutto quello che è stato detto e riparlarne in un altro momento perché si tratta di una tematica importante che non va svilita in questo modo». Una denuncia circostanziata supportata da video e foto è stata invece fatta dall’ex sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che ha messo nel mirino le attuali modalità di gestione del Rione Terra: «Non ho capito cosa potrà uscire fuori da questa maggioranza in merito a una vicenda così delicata e complessa. Il Rione Terra non è un bene privato, eppure state consentendo una gestione privata della rocca. Ho dei video che conservo gelosamente di cancelli chiusi e feste private che si stanno facendo in questo periodo nel Rione Terra. Sono fatti di una gravità assoluta». «Come si può parlare di legalità e poi consentire tutto questo?» incalza Figliolia, che si è scaglia anche contro Filippo Monaco, vicesindaco e assessore al Turismo, assente al consiglio comunale (terminato dopo le 22). In quelle stesse ore è iniziata a circolare una foto che lo ritraeva in un brindisi insieme ai compagni del proprio movimento politico.