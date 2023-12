POZZUOLI/ Nominati i cinque componenti della Commissione per il Paesaggio: eletto anche Vittorio Gloria

POZZUOLI – Sono stati nominati ieri, in Consiglio Comunale, i nuovi componenti Commissione Locale per il Paesaggio del comune di Pozzuoli. Si tratta di cinque figure i cui nomi facevano parte di un elenco di soggetti qualificati che avevano presentato domanda di partecipazione.

I NOMI – I nuovi componenti della commissione sono: Vittorio Gloria, in quota Salvatore Maione; Giovanni Romano in quota della consigliera Mariarosaria Testa; Gennaro Prebenda in quota Carlo Morra; Antonio Sebastiano, in quota Gianluca Sebastiano; e Ruggero Vallario, in quota Gennaro Andreozzi. Proprio Gloria nel 2016 fu eletto presidente della Commissione per il Paesaggio. Geometra con una Laurea triennale in Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, nel 2008 fu eletto Consigliere Comunale, capogruppo del PDL nonchè Presidente della commissione bilancio e Presidente della commissione regolamenti.