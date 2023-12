Accademia Aeronautica di Pozzuoli: consegnati gli spadini agli allievi del 1° corso – LE FOTO

POZZUOLI – Si è svolta presso la Sala Teatro dell’Accademia Aeronautica, alla presenza del Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, la tradizionale cerimonia di consegna degli spadini a 92 Allievi del 1° Corso regolare. A dare il benvenuto alle autorità civili e militari ed ai familiari dei giovani allievi è stato il Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Luigi Casali: “[…] La consegna dello Spadino rappresenta un importante passaggio di consegne, tradizioni e valori che si tramandano da generazioni tra i frequentatori dell’Accademia Aeronautica. Un momento esaltante, nella vita di ogni allievo che racchiude sentimenti di orgoglio, per essere riusciti a superare un iter selettivo ed addestrativo particolarmente sfidante; entusiasmo, per le sfide future ancora da affrontare; stima per tutti i colleghi di corso con cui si sta sviluppando un legame unico che si consoliderà durante questo percorso, colleghi con cui si condividono le difficoltà ma soprattutto le soddisfazioni e le emozioni che state vivendo in questi primi mesi di Accademia”. A conclusione del suo intervento il Generale Casali si è complimentato con tutti i frequentatori: “Continuate questo cammino con la stessa determinazione, forza di volontà e passione senza mai adagiarvi sugli allori, il percorso che vi aspetta non è semplice, ma vi consentirà di vivere un’esperienza unica e entusiasmante esplorando i nuovi domini utilizzando mezzi tecnologicamente all’avanguardia sempre al servizio del nostro Paese”.

I PREMI – Successivamente, dopo la benedizione da parte del Cappellano Militare, gli allievi del 1° Corso hanno ricevuto in consegna dagli Aspiranti della terza classe (Centauro VI) lo Spadino, l’emblema del giovane cadetto delle Accademie militari, nonché simbolo dell’impegno ad onorare gli ideali di lealtà, coraggio e senso del dovere che li accompagneranno nella loro vita militare, prima da allievo in Accademia e poi nel corso di tutta la loro carriera. A testimonianza del forte ed indissolubile legame che unisce le diverse generazioni erano presenti il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Capo Corso dell’Eolo IV ed il Maggiore Annamaria Tribuna, Capo Corso dell’Eolo V. Nel corso della cerimonia sono state consegnate inoltre: Le borse di studio “Professore Valentino Losito”, intitolate alla memoria dell’illustre docente di Aeronautica Generale in Accademia Aeronautica; il premio “Città di Pozzuoli – Aquila d’Oro”, consegnato dal Sindaco Luigi Manzoni, istituito dal Comune di Pozzuoli a favore di due frequentatori (di cui uno straniero) che si sono particolarmente distinti nello studio delle scienze del volo; i distintivi di merito ed i distintivi di merito sportivo ai Sottotenenti, agli Aspiranti e agli Allievi che si sono distinti per impegno, disciplina, affidabilità e risultati nello studio e nelle diverse discipline sportive.

VERSO IL FUTURO – Al termine della consegna dei premi ha preso la parola il Comandante delle Scuole AM / 3^ Regione Aerea Generale Frigerio “La consegna dello Spadino simboleggia in maniera concreta e tangibile l’accesso alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia, dopo il superamento di prove concorsuali molto selettive, che hanno richiesto motivazione, impegno e sacrifici non indifferenti”. Prima di concludere il suo intervento “Quale Comandante delle Scuole, sono convinto che si deve continuare con determinazione ad investire sul capitale umano – unico vero abilitante degli effetti del Potere Aerospaziale – attraverso la sua formazione, al fine di svilupparne le competenze, il pensiero critico, la capacità di analisi e la leadership, migliorando continuamente i programmi di formazione per proseguire il “volo verso il futuro”, come recita il motto del Centenario dell’Aeronautica Militare che abbiamo celebrato nel corso di tutto l’anno e che sta per chiudersi”.

IL RITO – In serata si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna del “Pingue”, uno dei momenti più significativi per gli allievi del primo corso regolare. Con questo evento, ricco di tradizioni, il corso “Pingue” riceve il benvenuto ufficiale nell’Istituto dagli allievi anziani della seconda classe e più in generale dall’Aeronautica Militare. Questa cerimonia segna il momento culminante di un percorso durato mesi di avvicinamento tra il Corso anziano ed il primo corso che presenta i suoi tradizionali simboli: il rosone, il pinguino e la patch. Non è mancato un momento di solidarietà: è stata infatti organizzata una riffa di beneficenza il cui ricavato è stato devoluto per promuovere l’iniziativa “Un dono dal cielo per AIRC (Associazione Italiana Ricerca Cancro)”, promossa dall’Associazione Arma Aeronautica.