Franco Ricciardi e Ivan Granatino affascinati dalla bellezza del Rione Terra di Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Si è conclusa da pochi minuti la presentazione del programma del concerto di Capodanno a Pozzuoli. L’iniziativa si è tenuta a Palazzo Migliaresi, al Rione Terra. Presenti, insieme al sindaco Gigi Manzoni, quattro artisti che saliranno sul palco per brindare all’arrivo del nuovo anno: Ivan Granatino, Franco Ricciardi, Monica Sarnelli e Luisa Esposito. «Che posto meraviglioso, è veramente un qualcosa di eccezionale. Siamo rimasti affascinati dall’enorme bellezza del Rione Terra, è il borgo più bello», hanno esclamato Franco Ricciardi e Ivan Granatino, estasiati dopo aver girato tra le stradine dell’antica Rocca di Pozzuoli ed aver ammirato il panorama da uno dei punti panoramici del cuore della città antica di Puteoli.

IL GIRO – Ricciardi e Granatino hanno anche incontrato i giovani che partecipano al progetto di Puteoli Sacra, a cui è affidata la gestione del Tempio-Duomo e del Museo Diocesano e che sono impegnati in progetti con i detenuti del carcere di Nisida. Assente alla conferenza stampa Andrea Sannino, che ha però inviato un videomessaggio da Roma, dove attualmente si trova per impegni lavorativi. In città il countdown è ormai scattato: manca poco al grande evento in piazza. La scaletta del concerto prevede in ordine le esibizioni di: Monica Sarnelli, Ivan Granatino, Andrea Sannino e Franco Ricciardi.

LE FOTO