Feste di Natale a Bacoli, cambia il dispositivo di traffico

BACOLI – Cambia il dispositivo di traffico a Bacoli in occasione delle festività. Per la giornata di domenica 24 dicembre è stata disposta la chiusura al traffico veicolare del tratto stradale via Lungolago-via Miseno, da incrocio con via Risorgimento fino all’ ingresso dell’area mercatale che resta consentito da via Miseno, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ad ambo i lati, dalle ore 14.00

alle ore 19.00. Lo prevede l’ordinanza comunale numero 154 in vista della rassegna di eventi culturali e di intrattenimento pensata per offrire ai cittadini ed ai turisti l’opportunità di fruire di un ricco programma di ottimo livello qualitativo.