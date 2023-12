Solidarietà in corsia: carabinieri e Casper consegnano doni ai piccoli pazienti dell’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Sorrisi e tanti giocattoli per i bambini ricoverati nel reparto Pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Mercoledì pomeriggio i carabinieri della locale stazione, guidati dal comandante Pasquale Bilancio, l’associazione di volontariato “Casper” di Daniele Maffettone con sede a Quarto e l’associazione “Progetto in comune” di Anna Nasti hanno consegnato doni ai piccoli pazienti del nosocomio flegreo. E non solo. I giocattoli quest’anno sono stati distribuiti in 12 ospedali pediatrici campani, da Napoli, a Salerno per poi arrivare ad Avellino, Benevento e Caserta dove Casper opera quotidianamente con i suoi volontari. L’iniziativa ha riscosso forte successo tra i piccoli pazienti e le famiglie che hanno potuto vivere un clima di festa tra le mura ospedaliere.