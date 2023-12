POZZUOLI/ «É normale parcheggiare così? A un cittadino avrebbero preso l’auto»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, ti scrivo per segnalare quanto ho visto oggi lungo la strada a senso unico che va verso la stazione della metropolitana di Pozzuoli. C’era un’auto dei vigili che occupava la carreggiata, in sosta senza lampeggianti né niente. Porte chiuse e dei vigili nessuna traccia. Ora mi chiedo: si può fare? Se l’avesse fatto un automobilista qualunque cosa sarebbe successo? Come minimo multa e carro attrezzi. Allora mi chiedo: in questa città i vigili sono sceriffi con gli altri e poi fanno ciò che vogliono? Da cittadina dico che non è giusto» (Marta S.)