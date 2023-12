Azzurro Pozzuoli verso il gran finale: sindaco e assessore faranno da sommelier al Cuoppo Fish

POZZUOLI – Volge al termine Azzurro Pozzuoli, il primo festival del pescato locale che da lunedì 18 vede il Mercato Ittico all’ingrosso epicentro di convegni, focus e degustazioni. Nel giorno dell’antivigilia di Natale, la manifestazione che finora ha contato quasi 1.500 accessi in cinque giorni, vedrà in scena il Cuoppo Fish Day nei locali di via Fasano. Cento chilogrammi di alici saranno la base della degustazione nel tradizionale coppetiello tradizionale che dalle 17 alle 19, sarà offerto a tutti i partecipanti. Alla giornata di chiusura del festival saranno presenti anche l’assessore alle attività produttive e alla pesca Titti Zazzaro e il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni. Per tutta la giornata, inoltre, e fino al mattino del 24 dicembre, il mercato al dettaglio del pesce sarà aperto per la suggestiva esposizione e vendita di prodotti ittici.