QUARTO – Una panchina arcobaleno per combattere la discriminazione di genere. È stata inaugurata ieri a Quarto, in piazza Santa Maria, per dire basta all’omotransfobia e a ogni forma di violenza. «In questo momento storico crediamo sia fondamentale parlare di diritti civili – fa sapere l’associazione Free Quarto che ha promosso l’iniziativa – l’inaugurazione della panchina fa parte di un progetto che abbiamo intitolato “L’arcobaleno dei diritti ” che ha lo scopo di sensibilizzare i più giovani». Soddisfatto anche il sindaco di Quarto, Antonio Sabino: «Un’iniziativa promossa dall’associazione Free Quarto che ringrazio così come il nostro cittadino Michele che, mesi fa, invitò, tramite i social, a sensibilizzare la popolazione sul contrasto ad ogni forma di violenza. Questa panchina rappresenta il nostro impegno su tematiche rilevanti nella società contemporanea».