RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino di Monterusciello che punta l’indice contro l’esplosione dei fuochi d’artificio che non consente alle famiglie del posto di riposare. «Alle 23:36, in via via Antonio de Curtis, ci svegliano i boati dei fuochi di artificio; una città invivibile. È mai possibile che chi si alza per andare a lavorare la mattina alle 5 debba svegliarsi con rumori assurdi; siamo alla follia: il cittadino perbene è l’ultima ruota del carro. Per non farci mancare nulla, si mettono poi a sparare fuochi anche di fronte all’Enel».