POZZUOLI – Una giornata trascorsa tra gli stand della “Sagra del Tartufo” a Bagnoli Irpino e terminata al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli con diarrea, vomito, sudorazione, brividi freddo e forti dolori addominali. Una domenica che non dimenticheranno più sette puteolani (sei adulti e un ragazzino di 13 anni) che facevano parte di una comitiva di quindici persone che aveva raggiunto il paesino dell’avellinese per partecipare alla manifestazione culinaria andata in scena durante lo scorso week-end. I sette avevano tutti mangiato del tartufo, a differenza degli altri.

LE INDAGINI – In serata, dopo aver accusato i sintomi (il più anziano è svenuto per forti contrazioni addominali), sono stati costretti a ricevere le cure dei sanitari: tutti hanno rifiutato il ricovero e alle tre di notte sono stati dimessi con una prognosi di quattro giorni. Gli intossicati hanno raccontato di aver mangiato, verso le 17 di domenica scorsa, le specialità della sagra presso uno degli stand: prima il tradizionale “provolone impiccato” con tartufo e un panino con hamburger anch’esso condito da tartufo insieme a diversi formaggi stagionati. L’episodio è stato segnalato dalla direzione ospedaliera di Pozzuoli al servizio di epidemiologia e prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord per le indagini del caso.