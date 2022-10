POZZUOLI – Festa di Halloween per i bambini a Monterusciello. E’ quanto ha organizzato il Centro Sociale Monterusciello 1 per il 31 ottobre in “Piazza Minopoli”, location dell’evento che andrà in scena dalle 15 alle 18. Musica, animazione e giochi per i più piccoli, con la tradizionale distruzione delle caramelle, allieteranno il pomeriggio di festa. L’evento ha il supporto di diverse attività commerciali del quartiere quali Bar Grajales, Safor e Mister Risparmio.