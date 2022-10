POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno, sono una residente di Via Solfatara e pago regolare contrassegno annuale per parcheggio residenti. Volevo segnalare che all’inizio di Via Solfatara dove già sono stati sottratti al parcheggio residenti una notevole quantità di posti per favorire i negozianti della zona, domenica mattina sono stati eliminati altri due posti e sostituiti da strisce gialle e cartello indicante zona di carico e scarico fuori il civico 8A dove non c’è nessun negozio e apparentemente nessuna necessità di carico e scarico. Possibile capire la motivazione di questo ennesimo divieto e disagio?» (Luca R.)