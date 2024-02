QUARTO/ Gli arbitri di tutta Italia ricordano Fabio, il giovane morto in un incidente: lutto al braccio anche in Serie A

QUARTO – Lutto anche in Serie A per la morte del 22enne Fabio Buoninsegni, giovane studente univeristario di Quarto con la passione per il calcio e il mondo arbitrale. Gli arbitri italiani di ogni categoria, scenderanno in campo con il lutto al braccio, dopo la decisione dell’Aia di ricordare negli stadi il giovane direttore di gara della sezione di Napoli e impiegato nei campionati dilettantistici, morto martedì dopo in seguito a un incidente stradale avvenuto sabato a Villa Literno, mentre rientrava a casa dallo stadio Piedimonte di Nocera Inferiore, dov’era stato inviato per una gara di Prima Categoria; immediatamente soccorso dopo l’impatto, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Caserta, ma non c’è stato niente da fare.

IL CORDOGLIO – “Tutta l’AIA, con il Presidente Carlo Pacifici, il Vice Alberto Zaroli, il Comitato Nazionale, il Presidente del CRA Campania Stefano Pagano, il Presidente della Sezione di Napoli Fabio Maresca e tutti i 32 mila arbitri italiani, si uniscono al dolore e si stringono attorno alla famiglia di Fabio” è il messaggio di cordoglio espresso dall’Associazione Italiana Arbitri.