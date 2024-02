Strage di Altavilla, l’amica di Antonella: «Quella coppia la preoccupava»

POZZUOLI – Antonella Salomone “era preoccupata” per l’arrivo di Massimo Carandente, il 51enne di Monterusciello, e Sabrina Fina, la coppia accusata della strage familiare di Altavilla Milicia (nel Palermitano ndr) insieme al marito della donna, Giovanni Barreca, e alla figlia di 17 anni. «Era preoccupata perché li avrebbe rivisti per la seconda volta», ha detto Piera, la migliore amica della vittima, ai microfoni del programma di Ra1 “La Vita in Diretta”. La donna racconta che Antonella non si sentiva sicura con queste persone in casa: «Mi chiedeva un consiglio su questa coppia, diceva che le mettevano contro il marito e i figli». Sulla presenza di demoni in casa, Piera ha aggiunto: «Antonella non me ne parlava assolutamente», ma «mi parlava delle problematiche che c’erano in famiglia, di quelle economiche».