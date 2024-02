POZZUOLI/ Minaccia l’ex marito e lo aggredisce nel suo negozio, arrestata una 44enne

POZZUOLI – Minacce e aggressioni fisiche ai danni dell’ex marito. A Pozzuoli i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un arresto in differita per atti persecutori nei confronti di una 44enne. L’uomo si è presentato in caserma e ha raccontato ai militari i maltrattamenti e le vessazioni che ha dovuto subire in quest’ultimo anno. Gli episodi non erano terminati e anche dopo la separazione la donna continuava a perseguitarlo. Le prove sullo smartphone con le chat contenenti diverse minacce di morte.

L’AGGRESSIONE – L’ultimo episodio nel pomeriggio quando la donna si era presentata nel negozio dell’uomo. Anche lì la vittima è stata aggredita e la donna è andata via solo dopo aver danneggiato alcuni arredi. Ad immortalare l’aggressione le immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite poi dai carabinieri. I militari hanno trovato la donna nella propria abitazione e l’hanno arrestata. La 44enne è stata trasferita nel carcere femminile di Pozzuoli a disposizione dell’autorità giudiziaria.