QUARTO/ Elezioni: Davide Secone presenta la sua lista alla città

QUARTO – A Quarto ci si prepara alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 e la lista civica “Secone per un’altra città” è pronta per un incontro pubblico con i cittadini. L’appuntamento è per sabato 25 marzo alle ore 18:00 presso la neonata associazione culturale “Aurora Casa Della Cultura”, polo di riferimento per i giovani della città dell’hinterland napoletano. La lista civica si presenterà a sostegno del sindaco uscente Antonio Sabino, con il quale si è giunti ad un’intesa istituzionale nell’ultimo periodo, passando dall’opposizione all’essere parte integrante della coalizione che sosterrà il prosieguo del percorso intrapreso dall’amministrazione.

IL CAMBIAMENTO – «Nel corso di questi mesi, grazie a questa collaborazione, gli obiettivi raggiunti sono stati tanti, soprattutto sulla spinta del capogruppo Davide Secone; -si legge in una nota- dalla stabilizzazione di ventitré lavoratori della DM Technology, l’azienda che si occupa del servizio di raccolta rifiuti solidi a Quarto, all’immediato avvio dei lavori di ripristino del campo comunale Giarrusso. Inoltre, ultimo ma non per importanza, fondamentale è stato il raggiungimento di un accordo sulle linee programmatiche per l’adozione di un P.U.C. con zero vani per edilizia residenziale privata. Quest’ultima è una tematica affrontata da ben cinque anni dal gruppo consiliare Un’altra città, cruciale snodo argomentativo per dimostrare l’interesse della lista al benessere di una città che, in pochi anni, è cambiata disastrosamente dal punto di vista urbanistico a causa di una speculazione edilizia sempre più evidente e in crescita. Le zone verdi stanno diminuendo a vista d’occhio determinando l’insorgenza di innumerevoli disagi per i cittadini, fastidi che aumenteranno di anno in anno con i disastrosi prospetti di vivibilità urbanistica dovuti al cambiamento climatico.»

LO SCENARIO – «Uno scenario -prosegue la nota- che ricorda un famoso film di Francesco Rosi, Le mani sulla città del 1963, testimonianza di un periodo storico che ha dato il via alla speculazione edilizia post-guerra, e che ancora oggi rappresenta un problema attuale e di soffocante vivibilità delle nostre periferie, per citare il regista “volevo costruire un film su un tema ben preciso: i compromessi del potere economico e politico in una città che cambia fisicamente. Un tale cambiamento fisico corrisponde al mutamento umano. Nella speculazione edilizia non sono negativi unicamente la distruzione di una città e l’aspetto caotico che ne deriva, ma anche la distruzione di una cultura a vantaggio di un’altra ove l’uomo non ha più posto. Le conseguenze di ciò si fanno sentire sul mercato del lavoro, sulla criminalità”. Dunque, Quarto è chiamata a scegliere le guide giuste per il suo futuro e, soprattutto, per la sua vivibilità minacciata da chi, da sempre, vuole mettere le mani sulla città.»